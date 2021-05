Tras su cancelación en 2020 y 2021 debido a la pandemia mundial del coronavirus, el festival barcelonés Primavera Sound promete regresar con más fuerza que nunca y anuncia un titánico cartel para su edición 2022, que se llevará a cabo durante dos fines de semanas, con artistas diferentes en cada jornada.

El primer fin de semana (2-4 de junio), los cabezas de cartel son Pavement, The Strokes, Massive Attack, Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz y Tyler, the Creator. El fin de semana siguiente (9-11 de junio), actuarán como principales Lorde, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Interpol y Yeah Yeah Yeahs; mientras que Massive Attack, Tyler, The Strokes, Tame Impala y Gorillaz repiten actuación.

La organización promete que más artistas se sumarán al line-up próximamente.

De acuerdo a lo informado en redes sociales; la edición extendida de Primavera Sound 2022 pretende saciar las necesidades de los miles de fanáticos que ya tienen boletos, y se les permitirá elegir a qué fin de semana quieren asistir; o en dado caso, pagar un upgrade para ir a ambos eventos.

Además de las dos jornadas principales (que se llevarán a cabo en el Parc del Fòrum); también se ofrecerán shows alternos en algunas salas de la ciudad, además de Brunch on the Beach, una fiesta en la playa de Sant Adrià de Besòs para cerrar actividades.

Los upgrades ya están disponibles en el sitio oficial de Primavera Sound, mientras que los abonos continúan agotados. La página informa que se liberarán algunos más el 1ro de junio.