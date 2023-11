A más de seis meses de su último concierto en México, Placebo ha anunciado un nuevo álbum en vivo, ‘Placebo Live’, que recopila, entre otros espectáculos, aquel de abril de 2023 en el Palacio de los Deportes.

Esta será la primera vez, en los 25 años de carrera de Placebo, que el conjunto pondrá a la venta un álbum en directo. Además del show en la CDMX, que lleva por nombre ‘This Is What You Wanted – Live in Mexico City’, también estarán disponibles la sesión que grabaron en el Studio One en Twickenham, Londres (‘Live From The White Room’), y su participación en el Low Festival en España a principios de este año (‘Collapse Into Never – Live In Europe 2023’).

Placebo lanzará box set con tres actuaciones en vivo

Luego de enfrentar problemas con el visado de su personal, lo que causó un retraso en su llegada, Placebo ofreció dos presentaciones consecutivas en la CDMX tras 6 años de ausencia. Su primera actuación tuvo lugar en el Lunario del Auditorio Nacional, brindando un espectáculo íntimo y exclusivo para mil afortunados fanáticos.

Al día siguiente, llevaron a cabo un concierto completo en el Palacio de los Deportes, presentando canciones de su más reciente álbum, ‘Never Let Me Go’, así como algunos clásicos de su discografía como “Song to Say Goodbye”, “The Bitter End” e “Infra-Red”.

‘Placebo Live’n estará disponible el próximo 15 de diciembre

El box set de ‘Placebo Live’ estará disponible el próximo 15 de diciembre a través de SO Recordings en múltiples formatos. ‘Collapse Into Never’ estará disponible en doble vinilo; ‘This Is What You Wanted’ en película Blue-Ray; y ‘Live From The White Room’ en CD.

Los pedidos anticipados ya están abiertos a través de la página oficial de Placebo y tendrá un costo de $123 dólares ($2,120 pesos) más gastos de envío. A continuación, puedes ver un teaser trailer de la película ‘This Is What You Wanted’ desde el Palacio de los Deportes en la CDMX.