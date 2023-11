Aunque han pasado más de 20 años desde su publicación, “Maps” de los Yeah Yeah Yeahs continúa siendo una de las canciones favoritas del público, sobre todo cuando se trata de hablar de los problemas del corazón. Está incluida en el ya icónico ‘Fever to Tell’ (2003), el álbum debut del conjunto neoyorquino, que también nos regaló otros clásicos como “Date with the Night”, “Pin” o “Y Control”.

“Maps” se publicó en septiembre del 2003 y el grupo interpretó la canción en los MTV Movie Awards de ese año. Alcanzó el número 9 en la lista de éxitos de rock moderno de Billboard y se incluyó en el popular videojuego Rock Band.

“Maps” trata sobre la relación entre Karen O y Angus Andrew

La canción trata de la relación entre Angus Andrew, líder de la banda experimental de rock Liars, y Karen O, la vocalista de los Yeah Yeah Yeahs. Ambos grupos salieron de gira juntos con frecuencia a principios de la década de 2000. “Me siento bien estando de gira con ellos”, dijo Karen O a MTV. “Creo que es el cartel más emocionante de todos. Si fuera adolescente, estaría en las nubes. Va a ser un espectáculo lleno de energía”.

Las lágrimas de Karen O en el vídeo musical de “Maps” eran muy reales, como ella misma explicó:

“Eran lágrimas de verdad. Se suponía que mi ex novio tenía que venir al rodaje, pero llegó tres horas tarde y yo estaba a punto de irme de gira. No creía que fuera a venir y esta canción estaba escrita para él. Al final apareció y me emocioné mucho”.

En un concierto en Sydney (Australia) en 2003, Karen se cayó del escenario y para la actuación de los YYY’s en el Livid Festival, Angus Andrew la empujó al escenario en silla de ruedas. Aunque se ha sugerido que el título de la canción es un acrónimo de “My Angus Please Stay”, sigue sin haber confirmación por parte de Karen O, o de cualquiera de los otros autores de la canción.

Sin embargo, el romance entre Karen y Angus no duró por mucho tiempo. “Hay mucho amor en esa canción”, dijo a Rolling Stone en 2006. “Pero también hay mucho miedo. Me expuse tanto que me sorprendí a mí misma”.

La relación de Karen O terminó, pero dejó una canción de amor que ha resistido el paso del tiempo

Tras el lanzamiento de ‘Fever To Tell’, Karen se mudó a Los Ángeles y la relación llegó a su fin. En su momento, también se le vinculó con el director Spike Jonze. Ahora está casada con el director de cine británico Barnaby Clay y tienen un hijo de ocho años, Django.

“Escribir una canción de amor que resista el paso del tiempo… es todo lo que siempre quise hacer”, dijo más recientemente Karen a The Guardian, sobre la canción que la catapultó a ella y su a banda al éxito mundial