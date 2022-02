Tras los efectos de la pandemia del Coronavirus los conciertos y festivales continúan retomando su agenda habitual en territorio nacional. Uno de los últimos en anunciarse fue el de Placebo, el duo británico conformado por Brian Molko y Stefan Olsdal, que regresará a la CDMX el próximo 12 septiembre para ofrecer un show en el Palacio de los Deportes.

Placebo vuelve a la capital después de 5 largos años. La última vez que se presentaron fue por partida doble en el Pepsi WTC, como parte de la gira que conmemoraba su 20 aniversario. Ahora lo hacen en favor de ‘Never Let Me Go‘, su próximo material discográfico, que estará disponible el 25 de marzo a través de So Recordings/ Elevator Lady/ Rise.

‘Never Let Me Go’ será el octavo álbum en la carrera de Placebo y el primero en casi una década tras ‘Loud Like Love’ del 2013. Hasta el momento ha ofrecido tres sencillos (“Beautiful James”; “Surrounded by Spies” y “Try Better Next Time”), y se espera que todavía salga un sencillo más previo al lanzamiento oficial.

“Con sonidos crudos y temas existenciales que evocan el fin del mundo, estos tracks exploran la parte mítica e introspectiva de la agrupación, recordándonos los ritmos con los que iniciaron su carrera. “Beautiful James” tiene más de 7 millones de streams en todo el mundo, y ha sido reproducida más de 3 millones de veces en YouTube”. Vía OCESA.

Por su parte, la venta general de los boletos de Placebo en el Palacio de los Deportes arranca el día de hoy (martes de 15 de febrero) a través del sistema Ticketmaster.