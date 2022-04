Planeado para liberarse en septiembre de este 2022, ‘Doggerel‘, nombre del siguiente álbum de Pixies, llegará como una grata sorpresa para todos los fans de la banda que, en algún momento de la pandemia, se cuestionaron de si la música regresaría a la normalidad en el panorama internacional.

Tal y como lo reporta NME, David Lovering, baterista de la banda, comentó durante una reciente entrevista en un podcast que tanto para él como para el resto de los Pixies, este disco se sentía como un “regreso” que pensaron no iba a suceder.

“Todo es música nueva, todo es nuevo en ese disco. Nada de tracks reciclados; todo es fresco y se siente bien estar de regreso” David Lovering

Para Joey Santiago, el disco es más como un Doolittle pero en versión adulta, más madura y mejor realizado. Y es que desde el lanzamiento de ‘Beneath The Eyrie’, la banda no se había encerrado verdaderamente a hacer algo nuevo sin tomar canciones que no llegaron al corte de otros álbums.

Así que Pixies está de regreso y 100% este 2022 es el año en el que la música volvió a cobrar vida.