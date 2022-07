Originalmente compuesta para titularse “You’ve Got to Be Crazy“, e incluida como parte del mega álbum ‘Animals‘ lanzado en el ’77, ahora “Dogs” ha recibido un tratamiento para reversionarse y obtener una nueva cara en pleno 2022.

Con un remaster que se enfoca en adaptar los stems de la canción a un contexto más moderno propio de la tecnología de “Audio Espacial” que Apple Music ha popularizado en estos últimos años, “Dogs” revive de una manera especial ahora que la banda ha hecho oficial la venta del catálogo de ‘The Wall’ por $500,000,000.00 USD.

Ahora como parte de un boxset de aniversario que saldrá de ‘Animals‘, la banda liberó esta versión mejorada del épico track, para anunciar que incluye LP, CD, audio Blu-ray, audio DVD y un libro de 32 páginas.

¿Quieren comprarlo? Denle pre-save por acá y háganse con el suyo. Por acá les dejamos esta épica versión de “Dogs” que, en su momento, fungió como un himno en contra del control que las corporaciones comenzaron a tener sobre nuestras vidas, y la búsqueda de una independencia que, si bien no logramos, alguna vez se soñó.

¡Larga vida a Pink Floyd!

