Pete Doherty ha compartido abiertamente cómo su salud se ha deteriorado a lo largo de los años debido al abuso de drogas y alcohol. Durante su participación en la serie de entrevistas de la BBC con Louis Theroux, el líder de The Libertines describió una sensación de cercanía a la muerte.

“Están viendo a un hombre muy enfermo, me destrocé a mí mismo, ¿saben? Me consumí”, expresó Doherty antes de tomar un trago de ron de grosella negra, lo que provocó que tosiera y se agarrara el pecho. “La heroína y el crack… me rendí a eso, luego vino la cocaína, el tabaco y el alcohol, y ahora son cosas como el queso, el saucisson y el azúcar en el té. Todo tiene que desaparecer”.

Pete Doherty admitió que podría desarrollar problemas de salud por su adicción a las drogas y el alcohol

Relató cómo los médicos le han advertido sobre la necesidad de cambiar su estilo de vida. “Hace poco me dijeron que si no cambio mi dieta, podré desarrollar diabetes y problemas de colesterol”, mencionó. “La muerte está acechando, ¿entienden? Por eso llevo este bastón”.

Tristemente, Doherty piensa que sería “una exageración” esperar ver crecer a su hija Billie-May, de cinco meses, y formar su propia familia.

Además, reveló que actualmente toma bloqueadores que contrarrestan los efectos de la heroína, pero no está listo para dejarlos. “Me gustaría pensar que podría prescindir de ello, pero necesito ganar ese nivel de confianza, ¿saben?”, admitió.

“En este momento, siento que todavía estoy aturdido, como si todavía estuviera en estado de shock por haberme desintoxicado. Quizás dentro de 10 años pueda hablar con orgullo sobre mi desintoxicación”.

Pete Doherty y The Libertines se preparan para estrenar su primer álbum en 8 años

Cuando se le preguntó qué consejo daría a alguien que esté considerando probar drogas, Doherty agregó: “Mi vida mientras consumía era tan caótica y las consecuencias… terminarás en prisión, dañarás tu cuerpo, perderás tu dinero, tu familia y todo lo que amas. ¿Vale realmente la pena? Va más allá de la curiosidad, es un desastre total”.

En noviembre de 2019, Doherty fue arrestado dos veces en 48 horas: primero por comprar cocaína y luego por participar en una “pelea de borrachos” tras su liberación. En una entrevista con NME en 2022, afirmó estar “limpio desde diciembre de 2019”.

A pesar de los problemas de salud de Doherty, al menos ha vuelto a unirse a sus compañeros de banda en The Libertines. El mes pasado, el grupo anunció su primer álbum en ocho años, ‘All Quiet on the Eastern Esplanade’, y lanzaron el sencillo principal, “Run, Run, Run”. El álbum estará disponible el 8 de marzo de 2024.