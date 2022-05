“Golpear mientras el hierro está caliente” es un método probado y certero para crear grandes canciones. Black Sabbath consiguió grabar “Paranoid” en sólo cinco minutos; mientras que los Beatles emplearon sesiones de grabación rapidísimas en sus primeros tiempos. La espontaneidad suele producir los resultados más frescos, y para una banda como Pearl Jam, grabar algo lo más rápido posible se convirtió en su modus operandi para la creación de su segundo álbum, Vs.

Parte del atractivo de Vs. era la variedad que la banda empleaba en sus canciones. Mientras que Ten tenía un sonido cohesivo, Vs. estaba en todas partes, pasando del punk al grunge y al rock acústico a un ritmo vertiginoso. El único objetivo era evitar cualquier cosa demasiado convencional, lo que fue en parte la razón por la que “Better Man” quedó finalmente fuera del disco. En su lugar, se incluyeron canciones suaves menos obvias, como “Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town”.

“Estábamos grabando el segundo disco, y nos quedamos en esta casa en San Francisco, y yo estaba fuera de la casa en mi propio mundo y la pequeña dependencia tenía una mini habitación. Estoy hablando del tamaño de un baño”– recordaba Eddie Vedder para Rolling Stone en 2006 sobre el proceso de composición de “Elderly Woman”.

“Pude meter un Shure Vocal Master, que es un PA de los años 60, y dos grandes torres de PA y un pequeño amplificador y un 4 pistas. También dormía allí. Recuerdo que una mañana me levanté y toqué unos acordes bastante normales que sonaban bien, y puse el Vocal Master para escucharme y salió rápido. Creo que ni siquiera garabateé la letra. Me llevó 20 minutos. Stone estaba sentado fuera leyendo el periódico y dijo: ‘Me gusta mucho’. Así que la grabamos ese día”. Vía Rolling Stone .

Sobre la inspiración del tema y el motivo de la letra, Vedder dijo en la biografía de Mick Wall sobre la banda:

“Trata de una mujer que está envejeciendo y se ha quedado atrapada en una pequeña ciudad. Los pueblos pequeños me fascinan. Así que ella está trabajando en este pequeño lugar, y entonces llega un antiguo amor, y él probablemente está conduciendo un buen coche y luciendo un poco elegante – no un coche de lujo, pero él ha seguido adelante. Y entonces ella lo ve, y al principio ni siquiera recuerda quién es, y luego se da cuenta de quién es. Está demasiado avergonzada para decir ‘hola'”. Vía Far Out Magazine.

Desde su inclusión en Vs., “Elderly Woman Behind the Counter in a Small Time” se ha convertido en un elemento básico de las actuaciones en directo de Pearl Jam. Abrazada por las legiones de fans, la canción ha sido interpretada 491 veces en directo según el fansite Pearl Jam Deep.