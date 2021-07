Fueron varios los éxitos que Oasis cosechó durante sus casi 20 años de trayectoria, sin embargo; quizás algunos no sabrán que muchos de estos hits radiofónicos toman prestados acordes y letras de otras composiciones, práctica a la que muchos denominan plagio.

Ejemplos hay algunos. El mega éxito “Don’t Look Back In Anger” posee una intro muy parecida a la de “Imagine” de John Lennon; “Hello” toma los acordes y algunos versos de “Hello, Hello, I’m Back Again” de Gary Glitter y el ritmo de “Cigarretes and Alcohol” es básicamente el mismo de “Get In On” de T-Rex (aquí incluso la banda pagó derechos de autor).

¿Y qué podemos decir de “Wonderwall”, la canción más famosa de Oasis? Que tampoco se ha salvado de las acusaciones de plagio. La dupla de los Gallagher fue señalada por integrar sutilmente algunas líneas rítmicas de “Bonnie and Clyde” de Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot, una canción vieja, de 1968.

Sin embargo; alguna vez también corrió el rumor de que Oasis realmente le había copiado íntegramente “Wonderwall” a un ensamble llamado The Mike Flowers Pops, pero en realidad todo se trató de una mala pasada radiofónica, que naturalmente hizo hervir la sangre de Noel Gallagher 🌋.

Alguien de Radio 1 [de la BBC], dijo que habían encontrado la “Wonderwall” original. La pusieron en la radio con el fin de que la gente dijera ‘oh, estos bastardos, es una canción de los ’50s’. Recibí una maldita llamada. Estaba en los Estados Unidos y fue como “¿conoces Wonderwall?” y yo dije “claro que sí“. “Tú la escribiste, ¿verdad?”, respondí, “¡claro!”. Apreció esta versión en Inglaterra y reclamaban (….) Me hicieron escucharla por teléfono y les dije “son un montón de idiotas”. Vía ‘Lock the Box’.

The Mike Flowers Pops es una banda de easy listening inglesa liderada por Mike Flowers, cuyo nombre verdadero es Mike Roberts. Se hizo famosa en Reino Unido por allá de 1995 cuando lanzó su propia versión/parodia de “Wonderwall”.

El productor de la BBC, Will Saunders, reclutó a Flowers para aparecer con Kevin Greening y re-versionar los ‘Hits of 95’ para el programa de los sábados. “Wonderwall” fue su primer proyecto.

Chris Evans escuchó la canción y la convirtió en el “sencillo de la semana”, diciendo a los radioescuchas que se trataba de la versión original de la canción. El tema se publicó con el nombre de The Mike Flowers Pops, y apareció mientras que la original de Oasis aún seguía en la lista de sencillos del Reino Unido, e incluso llegó al Top 10. Cuando se le preguntó a Lou Reed si alguna vez había escuchado algo de Oasis, dijo:

No que yo sepa. Oh, ¿Wonderwall? La que conozco es la de Mike Flowers. Es una de las cosas más divertidas que he escuchado en mi vida.

Tras el éxito de “Wonderwall”, The Mike Flowers Pops pasó rápidamente de actuar en bares y pequeñas salas de conciertos a realizar giras por festivales y los lugares más grandes de Gran Bretaña y Europa, todo gracias a “Wonderwall” 😅.