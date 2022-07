Los hechos son los hechos: La música “actual” en Estados Unidos no sólo está perdiendo cuota de mercado. De hecho, se está volviendo estadísticamente menos popular. Así lo indica un nuevo informe de mitad de año publicado por la empresa de control del mercado estadounidense Luminate (antes MRC Data / Nielsen Music).

Muestra que el “consumo total de álbumes” de música grabada “actual” en Estados Unidos en la primera mitad de 2022 cayó un 1.4% en volumen frente a la métrica equivalente del mismo periodo de 2021.

Cabe la pena destacar que Luminate define “actual” como todo lo que se ha publicado en los 18 meses anteriores a su transmisión/descarga/compra;

mientras que todo lo que tiene más de 18 meses cuando se transmite/descarga/compra se define como “Catálogo”.

En realidad, esta no es la primera vez que la popularidad de la música “actual” se reduce en términos de volumen real en los Estados Unidos; sino que es el último capítulo de una tendencia de cierre posterior a la crisis del COVID.

Una de las estadísticas más sorprendentes del último informe de Luminate muestra que en Estados Unidos, en el primer semestre de 2022, el volumen de transmisiones de audio a la carta de música “actual”, en concreto, cayó un 2,6% interanual. Y la caída de la popularidad de la música “actual” en las plataformas de streaming de vídeo (-10,4% en volumen interanual) fue aún más grave.

Mientras tanto, según Luminate, la música de “catálogo” experimentó un aumento del 19,0% interanual en su volumen de streaming en el primer semestre de 2022.

Entonces, ¿qué es lo que impulsa estas cifras? Luminate intenta ofrecer algunas respuestas en su informe del primer semestre de 2022, señalando:

“Esta tendencia es evidente en el descenso medible de los nuevos lanzamientos de ‘alto impacto’ en general, que se definen como [cualquier] álbum que debuta en el Billboard 200.” “En el segundo trimestre de 2021 hubo 126 lanzamientos de ‘alto impacto’. Al final del segundo trimestre de 2022, solo había 102”. Vía Music Business Worldwide.

Esto quiere decir que los nuevos álbumes de gran impacto que llegan a los escalones más altos de las listas estadounidenses son cada vez menos frecuentes.

Sin embargo, no debemos sacar conclusiones obvias sobre que la música dorada de “catálogo” engulle las escuchas de los adolescentes de hoy en día (Sí, aunque “Running Up That Hill” de Kate Bush siga siendo la canción global número 1 en Spotify, tras su aparición en Stranger Things).

Según el informe H1 2022 de Luminate, más de un tercio de todos los streams de “Catálogo” que tuvieron lugar en Estados Unidos en el primer semestre de este año fueron en realidad reproducciones de música lanzada entre 2017 y 2019.