Aunque han pasado más de cinco años desde la desaparición de Linkin Park (tal y como lo conocíamos), las canciones que nos dieron durante su época dorada prevalecen. En TikTok, Mike Shinoda se mantiene bastante activo, interactuando con sus fans y promocionando su trabajo en solitario. Recientemente, hasta enseñó cómo tocar “One Step Closer” correctamente.

“No sé por qué TikTok sigue mostrándome tutoriales de guitarra de “One Step Close”, pero el problema es que todos tienen algún error”– explicó Mike, antes de ofrecer una mini asesoría sobre cómo tocar adecuadamente el corte de ‘Hybrid Theory’ (2000).

En un video de poco más de 1 minuto de duración, el músico explicó algunos errores frecuentes que surgen en cuanto a los acordes.

Sin embargo, a Mike no le bastó un solo tutorial para exponer correctamente su punto, así que el día de hoy subió otro más.

Se disculpó con sus fans, pues dijo que de hecho él también cometió un par de errores en su anterior explicación, y que no mencionó otros tantos detalles. “Hoy me desperté y me di cuenta de que en mi tutorial de “One Step Closer” olvidé decir un par de cosas. Y mientras que ayer no afiné mi guitarra al tono de la grabación del álbum, hoy sí”.

Entonces, Shinoda agregó un par de armónicas que olvidó ayer, y hasta pagó su “error” ofreciendo otra breve explicación sobre los errores comunes al tocar “Faint”, sencillo incluido en su segundo álbum, ‘Meteora‘ (2003).

Mientras tanto, Mike Shinoda –volvió- a aclarar recientemente que no hay ninguna intención de reagrupar a Linkin Park en el futuro. “No habrá tours ni habrá música nueva” dijo categóricamente, cuando la música en vivo reabrió tras la pandemia.

Desde el fallecimiento de Chester Bennington en 2017, Linkin Park ha aparecido en un puñado de actuaciones, todas ellas de carácter benéfico o en memoria de Chester.