Si hay algo que decepciona de sobremanera a los fans, es que sus artistas favoritos no toquen los éxitos que los llevaron a la cima durante sus shows. Este fenómeno se da, normalmente, para darle espacio a nuevos lanzamientos, sin embargo; Josh Homme de QOTSA dice que no hay que ser ingratos, y complacer a los seguidores con sus temas predilectos.

Durante una aparición reciente en el podcast Tuna on Toast With Stryker, el líder de Queens Of The Stone Age explicó:

“Entiendo que siempre voy a tocar ‘No One Knows’ porque todavía me gusta tocar esa canción y es un acuerdo con la audiencia. Asumo que esto es parte de venir aquí a vernos, y aquí lo tienen”.

Más adelante, Homme dijo que sentir que “es una carga” tener que tocar las misas canciones todas las noches es una “reacción extraña” en una artista; pues defraudan la lealtad que los fans han vertido en ellos durante su trayectoria, que los ha llevado al lugar privilegiado en el que están hoy.

“Cuando hay bandas que no quieren tocar su gran canción o sus grandes canciones, siempre pienso que es un poco tonto hacer eso. Pensar que una canción que a mucha gente le gusta es una carga es simplemente una reacción extraña al regalo que tus fans te han dado”.

Explicando cómo a menudo se da cuenta de las bandas que parecen incómodas con su propia popularidad, Homme agregó: