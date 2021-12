Para nadie es un secreto que “Smells Like Teen Spirit”, el himno generacional de los íconos del grunge, Nirvana; es una de las canciones mas reversionadas en la historia del rock, tanto por agrupaciones novatas como por actos consagrados.

El corte de ‘Nevermind’ ha sido covereado oficialmente por artistas tan versátiles como Patti Smith, los Melvins, Joan Jett, Of Montreal ft. MGMT, y Paul Anka, por mencionar algunos; además de todos los homenajes que se han rendido completamente en directo. Tal es el caso de Limp Bizkit, otros ídolos -pero del nu metal- que también ha tenido la oportunidad de tocar su propia versión de “Smells Like Teen Spirit”.

El escenario que vio a Fred Durst y compañía rendir su propia versión del sencillo de 1991 fue el de Lowlands Festival 2015, que se realiza de manera anual en los Países Bajos. La interpretación vino como parte de un combo de covers, que también incluyo “Move Bicth Get Out The Way” de Ludacris, “Master of Puppets” de Metallica y “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses.

Mientras tanto, Limp Bizkit está listo para regresar a la carretera con los espectáculos promocionales en torno a ‘Still Sucks’, su más reciente material discográfico y el primero del conjunto en una década. México está incluido en esos planes, y se presentarán el próximo sábado 19 de marzo como parte del festival Vive Latino 2022.