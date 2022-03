Ya en el pasado les hemos contado del trabajo de la O’Keefe Foundation y su increíble trabajo en direccionar el talento de los niños hacia su música favorita y hoy, es Zoë Franziska, una niña de 8 años quien se luce con un increíble cover de “Freak on a Leash” de Korn durante otro más de los muchos programas musicales que la fundación maneja, tal y como bb reporta.

Juntándola con otros jóvenes músicos y un par de profesores, la pequeña Zöe desata una furia incomparable que ha sorprendido a muchos para la edad que tiene, y el gigante rango de voz que posee.

El sencillo lanzado en 1998 y formara parte del épico ‘Follow The Leader’, también fue incluido en el ‘Greatest Hits Vol. I’ que se lanzó en el 2004. Su relevancia llegó a extenderse a un plano cultural cuando el éxito incluso tuvo su aparición en Los Simpsons, e incluso alcanzó el puesto No. 23 del VH1 Top 40 Metal Songs Of All Time.

Pero suficiente de su historia, chequen por acá a Zöe dominar totalmente esta canción:

En otras noticias, esta no es la primera vez que niños pequeños logran romperla con canciones de Korn; ya en el pasado este pequeño de 10 años le dio su revisitada a “Blind” y hasta los más fans de la banda aceptaron la llegada de una nueva súper estrellita.