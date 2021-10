El reconocible líder de Korn, Jonathan Davis, es sin lugar a dudas un hombre de múltiples talentos. Ahora, además de ser la voz del icónico conjunto de nu-metal; Davis incursionará en el mundo del séptimo arte, pues actuará como villano en una nueva película de terror. El filme se titula ‘The Devil’s Tree’, y el vocalista interpretará a un personaje llamado “The Pet” que, según la semblanza del proyecto, encuentra muy placentero matar gente.

La producción de ‘The Devil’s Tree’ comenzó desde el 2013, quedando atascada en varios niveles del infierno de desarrollo antes de su eventual finalización. La película fue dirigida y co-producida por Joshua Petrino, quien también se encargó de los efectos visuales. Los créditos de Petrino incluyen trabajos en la serie de televisión ‘Wilfred’ y las películas ‘Split’ y ‘Contracted’.

La sinopsis oficial de ‘The Devil’s Tree’ ofrece:

Después de visitar un árbol emblemático del que se rumora es una puerta al infierno, un grupo de amigos celebra una lamentable fiesta en casa en la que, sin explicación, se dan cuenta de que mentalmente no se atreven a salir. Poco después de esta revelación, comienza el tormento y la matanza a manos de un asesino sobrenatural con un retorcido y sádico sentido del humor.

Sobre la participación de Davis como el antagonista principal, el director Joshua Petrino dijo (vía Loudwire):

Jonathan hizo un trabajo increíble como nuestro villano. Realmente nos ayudó a crear un personaje memorable y fue muy divertido trabajar con él. Era perfecto para el papel. Comenzamos la producción en 2013 y hemos tenido lo que parece una cantidad interminable de obstáculos en el camino.

La película ha cambiado bastante desde que empezamos, pero ahora estamos listos para empezar a mostrarla. Voy a ser honesto, esta película no es para todo el mundo, pero si te gustan cosas como ‘Clerks’, ‘Hatchet’, ‘The Devil’s Rejects’, ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’ o ‘Damien Leone’s Terrifier’– probablemente sea para ti.

Vía Loudwire.