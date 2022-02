Ian McDonald, cofundador de dos grupos que marcaron una época, la banda rock progresivo King Crimson y el grupo de rock Foreigner, ha fallecido a los 75 años.

Un representante dijo que “falleció en paz el 9 de febrero en su casa de Nueva York, rodeado de su familia”, sin que hasta el momento se haya confirmado la causa de su muerte.

McDonald formó parte de la alineación original de King Crimson, que se formó en 1967 en Dorset. Multiinstrumentista, McDonald se convirtió en el principal compositor de la banda. Tras actuar como teloneros de los Rolling Stones en Hyde Park (Londres) el 5 de julio de 1969, publicaron su primer álbum, ‘In the Court of the Crimson King’, en octubre del mismo año.

Fue aclamado por la crítica y ahora se considera un clásico. Pete Townshend, de The Who, lo calificó de “obra maestra insólita”. Y Kanye West sampleó el saxofón de McDonald, reconocible al instante, de la canción “21st Century Schizoid Man” -grabada originalmente en una sola toma- en su single “Power” de 2010.

La formación original de King Crimson se separó a finales de 1969, y McDonald y el baterista Michael Giles se apartaron de los estilos más oscuros preferidos por el guitarrista Robert Fripp. La pareja que se fue publicó un álbum juntos, ‘McDonald and Giles’ (1970), que reflejaba su enfoque más pop del prog.

McDonald se reunió brevemente a King Crimson en 1974, antes de que Fripp pusiera la banda en pausa. En 2002, los antiguos miembros de King Crimson, menos Fripp, volvieron a formar la 21st Century Schizoid Band.

Por otra parte, McDonald formó Foreigner en 1976, junto con el guitarrista británico Mick Jones (no el guitarrista de The Clash) y el cantante estadounidense Lou Gramm. Apareció en los tres primeros de sus cuatro álbumes consecutivos, certificados con cinco discos de platino, pero fue despedido en 1980 cuando Jones buscó un mayor control sobre el grupo.

Reflexionando sobre su carrera a Billboard, dijo: “Me cuesta procesar el tiempo en términos de años, semanas y meses. Quiero decir, son 40 años para Foreigner, casi 50 años para King Crimson, pero parecen milisegundos. Sin embargo, es un trabajo muy bueno”.

Descanse en paz, Ian McDonald.