30 millones de copias vendidas en el mundo, más de 100 premios y reconocimientos a lo largo de 35 años, más de 10 giras gracias a ese disco, y Slash parece nunca haber tenido ni una sola copia del ‘Appetite for Destruction’.

Tal y como NME reporta, recientemente en una entrevista, el guitarrista reveló que a pesar de todo el éxito que ese álbum le ha traído tanto a él como a la banda, nunca realmente fue dueño de ninguna copia del disco.

“Si fueras a mi casa difícilmente creerías que estoy en una banda. No colecciono ni me quedo con merch, discos o nada relacionado a la banda.



Y si me preguntases si al menos en un principio lo llegué a hacer, la respuesta igual sería no; de joven cuando GNR llegó a la cima, yo no tenía una “casa”. En realidad vivíamos de viaje; de hotel en hotel, de un venue al otro, así que no tenía donde guardar cosas”.