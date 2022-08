La euforia del “Dr.Simi” llegó hasta tierras canadienses y, en esta ocasión, la víctima fue Lady Gaga, quien recibió la ofrenda mexicana directamente en la cara.

Actualmente, la cantante pop se encuentra en medio de la gira ‘The Chomatica Ball Tour‘ que, como su nombre lo indica, promociona el último material discográfico de Lady Gaga, ‘Chromatica‘ (2020). Y fue en este contexto que el famoso muñeco de Farmacias Similares llegó hasta el escenario del Rogers Centre en Toronto, Canadá el pasado sábado (6 de agosto), justo al final del espectáculo cuando Gaga interpretaba “Hold My Hand”, tema que se desprende de la banda sonora de la película ‘Top Gun: Maverick’.

El bochornoso momento fue captado por uno de los asistentes al concierto y, por supuesto, destacó rápidamente en redes sociales.

No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara 💀 pic.twitter.com/am6E5UHH1s — 𝕻𝖊𝖗𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕽𝖊𝖌𝖌𝖆𝖊𝖙𝖔𝖓𝖊𝖗𝖆 (@PReggaetonera) August 7, 2022

Los comentarios y memes no se hicieron esperar y, con un poco de sarcasmo e ironía de por medio; los fans de la cantante lamentaron que el ‘Chromatica Ball Tour’ no llegará a México dado que, recientemente, se anunció que Gaga formará parte de la cinta ‘Joker: Folie à Deux’ junto a Joaquin Phoenix, lo que sugiere que su agenda está llena.

Los orígenes de la ahora tradición de lanzar muñecos del “Dr. Simi” a artistas extranjeros no es del todo clara pero, los primeros registros datan del Corona Capital 2021, cuando la cantante noruega Aurora recibió su propio peluche. Desde entonces, Coldplay, Maroon 5, The Killers, The Strokes, Gorillaz, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mac DeMarco, Interpol, Oliver Tree y CHVRCHES también han acogido al rechoncho personaje entre sus manos.

El Dr Simi llegando a un concierto de Lady Gaga… pic.twitter.com/4AAKYY2ugd — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) August 7, 2022

Razones por las que Lady Gaga no regresará a México:



1- Martha Debayle explicándole como pronunciar su propio álbum.



2- Le pegaron con un Dr. Simi. pic.twitter.com/pUQP0XX8JU — sofi simpson✰ (@SofiaLealZarco) August 7, 2022