Faltan todavía un par de meses, pero los fanáticos de Lana del Rey tienen altas expectativas de su regreso a México. La intérprete neoyorquina volverá tras 7 largos años para presentar Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ (2023), su noveno material de estudio disponible desde el pasado mes de marzo, del que se desprenden sencillos como “A&W” Y “The Grants”.

La cita será el próximo 15 de agosto en el Foro Sol, un venue que desde el principio del anuncio sucitó polémica, ya que algunos no están seguros de que Lana logre venderlo por completo. Hablamos de uno de los recintos más icónicos y grandes de la CDMX, con capacidad para más de 60 mil personas.

Sin embargo, el historial de Lana del Rey en México es quizás breve, pero conciso. Su primera visita se produjo en medio de la promoción de ‘Paradise‘ (2012), ofreciendo un show en el Pepsi WTC. Al siguiente año brindaría dos jornadas en el Auditorio Nacional, mientras que en 2016 sería integrada al cartel del festival Corona Capital.

De momento, Del Rey se encuentra arrancando con el Ocean Blvd Festival Tour que, como su nombre lo indica, solo contempla actuaciones en festivales. Después de tocar en el MITA Festival en Río de Janeiro, la cantante se presentará en Lollapalooza, Outside Lands y Glastonbury, por mencionar algunos.

A continuación, te compartimos el primer setlist de esta nueva gira de Lana del Rey, que nos da una idea general de cuáles canciones sonarán próximamente en el Foro Sol. Son 22 temas en total, que principalmente se desprenden de los discos ‘Born to Die’ (2012), el nuevo ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd‘ (2023) y de ‘Norman Fucking Rockwell‘ (2019).