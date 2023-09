La agenda de conciertos en la Ciudad de México no se detiene, ya que se prepara el escenario que, durante dos noches consecutivas, recibirá a la megaestrella del pop, The Weeknd. Esta será la segunda ocasión en la que el intérprete canadiense se presente en México, pero esta vez lo hará en un recinto mucho más grande, pasando de tocar en el Palacio de los Deportes al Foro Sol.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, llega a México como parte del After Hours Til’ Down Tour, que promociona sus dos últimos álbumes: ‘After Hours’ de 2020, que tuvo la desventura de estrenarse en pleno año pandémico; y ‘Dawn FM’ de 2022.

La gira, que visita principalmente estadios, comenzó su primera etapa el 14 de julio del 2022 y está planeado que concluya en diciembre del 2023, después de los tramos latinoamericano y australiano.

En declaraciones a Variety, se dijo que el After Hours Til Dawn Tour es la producción más ambiciosa hasta ahora de The Weeknd, reflejando su viaje creativo en curso para sus dos últimos álbumes. Se busca crear experiencias complejas y envolventes que conecten con el público, inspiradas en las actuaciones televisivas y videos musicales que dan vida a la trilogía que conforman estos discos.

En cuanto el setlist que The Weeknd ofrecerá durante sus dos conciertos en el Foro Sol, se espera por supuesto que sea dominado por cortes de sus más recientes álbumes. Sin embargo, también habrá espacio para clásicos de su catálogo, como “Can’t Feel My Face” o “Blinding Lights”. De acuerdo a lo visto en shows anteriores, serán un total de 34 canciones sin encore.

Posible setlist de The Weeknd en el Foro Sol