Aunque su carrera es relativamente corta (comparada con la de otros colegas de la industria), The Weeknd ha decidido que nunca más hará una colaboración. En este sentido, recientemente confirmó quién es la persona que tendrá el honor de ser su último feature, y se trata de nada más y nada menos que el rapero Diddy.

“Ya es oficial, la última colaboración de The Weeknd en su carrera será en… The Love Album: Off The Grid!”– escribió Diddy en sus redes sociales. “Bienvenidos a The Love Era”.

El rapero de “Can’t Nobody Hold Me Down” también confirmó el título de la canción y publicó un clip teaser de 18 segundos del tema, que The Weeknd compartió posteriormente en sus historias de Instagram.

En el tráiler monocromático, Diddy seduce a la cámara y hace signos de corazón con las manos mientras suena de fondo la nueva colaboración. “Another One of Me” y ‘Off the Grid’ saldrán a la venta el 15 de septiembre.

“Another One of Me” supone la segunda colaboración de Diddy y The Weeknd en 2023. Ambos artistas aparecieron en el remix oficial de “Creepin'” de Metro Boomin (con 21 Savage).

Este año, The Weeknd ha lanzado una serie de colaboraciones, entre ellas los temas de ‘The Idol’ “Double Fantasy” (con Future) y “Popular” (con Madonna y Playboi Carti), así como “Die For You” (con Ariana Grande), que se convirtió en el séptimo éxito de ambos artistas en la lista Billboard Hot 100.

De los siete números 1 del Hot 100 de The Weeknd, tres son colaboraciones: “Die For You”, “Save Your Tears” (con Ariana) y “Starboy” (con Daft Punk). Tras su concierto en Varsovia, The Weeknd escribió en sus redes sociales: “La última colaboración… a menos que Daft Punk vuelva a juntarse”.