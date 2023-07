La música, por supuesto, es una de las artes que atrae fanáticos a montones. Algunos de ellos, sin embargo, pueden mostrar más organización y simpatía, montando su propio fanclub y y denominándose de cierta manera. En occidente, el ejemplo perfecto son los grupo y solitas de pop como Taylor Swift (swiftes), Justin Bieber (beliebers) y One Direction (directioners). El fenómeno, sin embargo, también cobra mucha relevancia en Asia, pues los seguidores del k-pop se han convertido en una fuerza imparable con fanbases como las de BTS (army); Twice (once) o Stray Kids (stays).

Pero, ¿qué pasa con el rock y el metal? pues que los fans son igual de apasionados que los de otros géneros, y por supuesto que también existen enormes y organizadas fanbases. A continuación, te compartimos 10 de ellas (vía Loudwire y Kerrang).

Gunners (Guns N’ Roses)

No está claro a quién se le ocurrió el término “Gunners” para referirse a los fans de Guns N’ Roses, pero es bastante obvio que deriva del nombre del grupo. GN’R a menudo se dirige a sus fans como “Gunners” cuando publican anuncios de giras y otras actualizaciones en las redes sociales, y muchos de sus fans utilizan el término en línea también.

Killjoys (My Chemical Romance),

Los MCRmy están ampliamente considerados como una de las bases de fans más entregadas del rock. Incluso cuando Gerard Way y compañía estuvieron ausentes entre 2013 y 2019, los Killjoys, como también se conoce a los fans de My Chem; se mantuvieron firmemente fieles a la banda. Otro ejemplo de la dedicación y creatividad de los fans de MCR es su vídeo “SINGItForJapan”, en el que la banda le pidió a sus fans que crearan obras de arte como muestra de solidaridad con los afectados por los terremotos de 2011 en Japón.

Musers (Muse)

El amor colectivo por la banda es lo que une a los Musers de todo el mundo, pero son los momentos especiales que comparten entre ellos los que subrayan el valor de la comunidad que han cultivado. En México, el club oficial de Muse, respaldado por Warner Records, se llama musers of muse

Idiot Nation (Green Day)

“Idiot Nation” no es sólo como se llama a los fans de Green Day: es el nombre de su club oficial de fans, y la banda lo ha utilizado muchas veces para dirigirse a ellos en sus redes sociales. Según Wiki Fandom, el club solía llamarse “Idiot Club”, y así se llamaba ya en los años 90, es decir, incluso antes de que saliera el álbum American Idiot.

KISS Army (KISS)

La prevalencia de KISS Army sentó las bases de los fandoms de My Chemical Romance, Black Veil Brides y similares. Fundado a mediados de los años 70 y aún en activo, el KISS Army probablemente seguirá mucho después de que la última gira en directo de sus héroes, The End Of The Road World Tour, concluya. El KISS Army ha reclutado a legiones de soldados a lo largo de los años.

The Blue Army (Aerosmith)

Quizá uno de los nombres de fanbase menos conocidos sea The Blue Army, formado por fans de Aerosmith, aunque su club de fans oficial se llama Aero Force One. En una entrevista concedida a Oregon Live, el guitarrista Joe Perry dijo que se le ocurrió el nombre “Blue Army” a mediados de los años 70. Eligió el color azul debido a toda la ropa vaquera que sus fans llevaban en ese momento, según Grunge, por lo que describió mirar al público como ver un “mar de azul.” En 2015, la banda se embarcó en la gira “Blue Army Tour” en honor a los fans

Droogies (Megadeth)

Dave Mustaine utiliza el término ‘Droogies’ cuando se refiere a los Megafans. Cuando se le preguntó por qué utilizaba este término y de dónde se originó, Dave declaró: “Es de La Naranja Mecánica, y la referencia es acerca de cómo eran su propia pequeña pandilla'”. En la novela, el autor utiliza el término droog para referirse a un amigo (por ejemplo: mis droogies), así que cuando Dave se dirige a sus fans como Droogies, se refiere a ellos como fueran sus amigos.

Maggots (Slipknot)

Los fans de Slipknot son conocidos cariñosamente como Maggots desde hace bastante tiempo. Algunos en Reddit afirmaban que los miembros de la banda pensaban que el público parecía un montón de gusanos moviéndose durante sus conciertos, pero Shawn “Clown” Crahan dijo hace unos años al diario británico Independent de dónde sacó el título.

“Slipknot, como banda, se ocupa de muchas cosas, y pensé que los gusanos se ocupan de las peores cosas de todas. Tratan con toda la muerte y la m*erda y luego, al final, les crecen alas y se convierten en moscas, entonces esa mosca volverá y pondrá un huevo”, explicó. “Llamo a los fans gusanos porque les crecen alas y vuelven. Si tenemos suerte, vuelven con su descendencia. Tengo dos o tres generaciones de gusanos. Es genial”.

Juggalos (Insane Clown Posse)

Uno de los fandoms más extraños, los Juggalos seguidores de Insane Clown Posse, son sin duda un grupo muy entregado. Con la icónica cara pintada de payaso malvado de sus héroes, los Juggalos han sido una activa comunidad de fans desde mediados de los 90, y han hecho algunas cosas muy interesantes en su tiempo, incluyendo la creación de varias iniciativas benéficas. ICP incluso ha creado el Día Juggalo, un acontecimiento anual que se celebra en febrero para celebrar todo lo Juggalo.

Echelon (Thirty Seconds to Mars)

Cualquier fan dispuesto a desembolsar miles de dólares para ir a una isla privada con su grupo favorito tiene que estar muy entregado a la causa. Ese es el caso de muchos miembros de Echelon, la devota base de fans de Thirty Seconds To Mars de Jared Leto, que este verano organizan su experiencia vacacional “Mars Island”. La propia banda no oculta el estatus de culto que ha alcanzado Echelon, y viendo la adoración con la que los fans siguen cada palabra de Leto, no es difícil entender por qué.