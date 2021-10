Luego de haber superado una gran frontera al colaborar con las súper estrellas de BTS para “My Universe”, Chris Martin parece sentirse en una racha intensa de trabajo y ahora ha llevado a Coldplay rumbo a un nuevo trabajo junto a Selena Gómez.

Tal y como lo reporta NME, la banda se encuentra trabajando en todos los previos rumbo al estreno de ‘MusicOf The Spheres’, su próximo álbum de estudio, y parte de ese camino incluye a la cantante y actriz Selena Gómez con un track titulado “Let Somebody Go”, el cuál se podría estrenar en cualquier momento según periódicos como The Sun.

Según fuentes cercanas a la banda, Chris Martin siempre ha sido fan de Selena Gómez, y es por eso que el incluirle en el disco parecía simplemente algo obvio.

Sin embargo, esto de acá es también una apuesta de Coldplay por mantenerse relevantes frente a las nuevas generaciones; alguien del tamaño de Selena Gómez entre el público joven, bien podría ser un buen boost para la banda que, no sólo ha incluido a BTS en su panorama, sino también a Billie Eilish en un concierto en vivo y probablemente a más nombres conforme se desarrolle el 2021 y buena parte del 2022.

¿Listos para el nuevo disco de Coldplay? Se estrenará este próximo 15 de octubre. Y en lo que el sencillo ó el disco sale, les dejamos por acá el momento en el que Billie interpretó “Fix You” junto a Martin y compañía: