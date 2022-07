Si son fans de Foo Fighters, seguramente sabrán que Chris Shiflett es el guitarrista principal de la banda desde siempre. Sin embargo, desde el fallecimiento de Taylor Hawkins, muchas cosas han cambiado en las líneas de los Foo y es por eso que hoy, el músico ha decidido presentarnos su proyecto solista con el estreno de “Long Long Year”, reporta lineup.

Con obvias influencias de su también banda, No Use for a Name, además de su enfoque al stoner rock y al rock n’ roll alternativo de años, el nuevo material de Chris da seguimiento a los álbums que lanzó en 2017 y 2019 bajo el título de ‘City on the West Coast‘ & ‘Hard Lessons‘.

Hoy, este tan sólo es el inicio de un nuevo camino, pues Shiflett dice que lo que sigue es lanzar otro material en solitario que ayude a ventilar todos estos sentimientos y emociones que ha cargado desde los sucesos de inicio del 2022.

Así que súbanse al barco y disfruten de lo nuevo de este gigantesco compositor, que resulta también ser un guerrero de los Foo.

En otras noticias, los días pasan, los meses también, pero el recuerdo de Hawkins sigue presente y ahora, esta banda ha dedicado toda su gira a su nombre.