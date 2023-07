Brian May ha declarado que ‘Made In Heaven’, el último álbum de Queen, es su disco favorito de la banda. Publicado en noviembre de 1995, el decimoquinto álbum de estudio del grupo sigue siendo el único lanzado bajo el nombre de Queen desde el fallecimiento del icónico líder Freddie Mercury en 1991.

May reveló su elección recientemente al responder algunas preguntas que los lectores del diario británico The Guardian le enviaron. “¿Está de acuerdo en que Sheer Heart Attack es el mejor álbum de Queen? Si no es así, ¿cuál considera el mejor?”. El guitarrista respondió: “Fue un gran avance en cuanto a salir al mercado, pero no sé si es el mejor”.

Aunque no incluye los grandes éxitos de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust” o “Don’t Stop Me Now”; ‘Made in Heaven’ es especial para los integrantes del grupo ya que fue el primer álbum que grabaron tras el fallecimiento de Freddie Mecury, pero que sí incluye su voz.

Al respecto de cómo fue trabajar con la voz de su fallecido compañero y amigo, Brian May dijo:

“Mi favorita, por extraño que parezca, es probablemente el último, Made in Heaven, que completamos cuando Freddie ya se había ido. Tiene tanta profundidad, tanto contenido espiritual y emoción, porque estábamos trabajando con la voz de Freddie cuando Freddie ya no estaba aquí”. “De hecho, nos llevó un par de años llegar al punto en que pudimos hacerlo, porque estábamos de duelo. Roger y yo salimos e hicimos nuestras propias giras y pretendimos que Queen no había existido. Entonces, de repente, vimos todo este material embrionario y pensamos: este álbum está pidiendo a gritos que lo hagamos. Fue un trabajo de amor, pero ahora puedo escucharlo con una gran sensación de paz”.

