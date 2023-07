Incluso el CEO de Disney cree que la producción de contenidos de Marvel y Star Wars se está volviendo un poco atroz. Bob Iger declaró a la CNBC el jueves (13 de julio) que la compañía está ralentizando la producción de películas y series de televisión para sus franquicias Marvel Studios y Lucasfilm, en parte como respuesta a los decepcionantes resultados recientes en taquilla.

“No sólo para centrarnos, sino también como parte de nuestra iniciativa de contención de costes. Gastar menos en lo que hacemos, y hacer menos”– dijo Iger, añadiendo que la compañía daría prioridad a ofrecer mejores contenidos y más suscriptores a Disney+.

A principios de este año, Disney despidió a 7 mil empleados en toda la compañía -incluidos 75 puestos en Pixar- como parte de su plan para recortar 5, 500 millones de dólares.

Ese deseo de hacer “menos” contenido llega después de algunos problemas de taquilla: Además de la película derivada de ‘Toy Story’ de 2022, ‘Lightyear’, que apenas recuperó su presupuesto; ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ registró el mayor descenso de la historia de la franquicia en la venta de entradas desde su fin de semana de estreno hasta el segundo; mientras que ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, de Lucasfilm, también fue un fracaso de taquilla a pesar de estrenarse el fin de semana de vacaciones.

Iger añadió que “no descarta” que Disney conceda licencias de contenidos a otras plataformas de streaming, incluso con el plan de Disney+ de combinarse en una “experiencia de una sola aplicación” con Hulu a finales de este año.

Pero aunque las franquicias de Lucasfilm y Marvel están experimentando cierto descenso de audiencia, eso no significa que no sigan siendo algo lucrativas para Disney: En abril, Lucasfilm anunció tres nuevas películas de Star Wars, al menos una de ellas con Daisy Ridley en el papel de “Rey”. Y dado el éxito comercial y de crítica de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, es de suponer que el UCM continuará con la tercera entrega de la trilogía según lo previsto.