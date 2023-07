Para muchos, Freddie Mercury de Queen es posiblemente el mejor intérprete que haya existido no sólo en el rock, si no en la música en general. Para las nuevas generaciones, sin embargo, esto podría no ser tan cierto ya que, para empezar, ni siquiera saben quién es Freddie Mercury. En cambio, conocen muy bien quién es Peso Pluma, la nueva sensación del regional mexicano, y que en sus palabras es mejor que el líder de Queen.

La Gen Z (los nacidos entre 1995-2000) y los niños de la Gen Alpha (2010-2025) no tienen idea de quién es Freddy Mercury, por más que eso escandalice a los adultos. Un hombre que murió hace 32 años parece ya no ser tan importante en el imaginario de los más jóvenes. Ellos y ellas disfrutan de otro tipo de música, siendo los corridos tumbados/bélicos uno de los géneros favoritos del momento.

En una entrevista compartida en TikTok, se les pregunta a varios jóvenes quién es mejor, si Freddie Mercury o Peso Pluma. Todos son adolescentes que no pasan de los 20 años, por lo que alguna de ellas incluso pregunta “¿quién es ese?”

“¿Entonces, tu sí crees que Peso Pluma es más famoso que Freddie Mercury? preguntan a una chica de playera rosa y pantalón blanco que responde: “Sí, obviamente. Es perfecto, es una cosa tan hermosa. Yo lo amo con todo mi corazón”

Lo cierto es que el rock, el género que representaba el buen Freddie Mercury, lleva años sin figurar notablemente en las listas de popularidad mundial. Tampoco destacan en lo más reproducido de plataformas digitales como Spotify. Metallica, uno de sus titanes más longevos, no logró ni si quiera la posición 50 de la lista Billboard 200 (los mejores álbumes de la semana), anotándose su peor lanzamiento en 35 años con Lux Æterna.

El nuevo regional mexicano, por otra parte, se ha abierto paso en el mainstream y es de lo más escuchado en el continente. Durante semanas consecutivas, “Ella Baila Sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado estuvo en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, codeándose con Miley Cyrus y SZA. En Spotify continúa en la posición 3, adelantado por Taylor Swift y Olivia Rodrigo.

‘Genesis‘, el nuevo álbum de Peso Pluma, también llegó a número 1 de la lista Top Latin Albums, convirtiéndose en el disco de regional mexicano más reproducido durante su semana debut.