No cabe duda de que Billy Corgan ha influenciado a muchos músicos a lo largo de su carrera. Desde Marilyn Manson hasta Mark Hoppus y muchos más, sin embargo, recientemente el líder de The Smashing Pumpkins, ha confesado que un productor que trabajó con él, terminó por utilizar esa influencia “en exceso” con nada más y nada menos que Nirvana.

Tal y como rockcelebrities reporta, en 1991 los Smashing trabajaron con Butch Vig, quien eventualmente se convirtió en su productor de cabecera luego de grabar ‘Gish‘ y ‘Siamese Dream‘, y quien eventualmente se uniera a Kurt Cobain para la grabación del ‘Nevermind‘.

Durante una entrevista para Rick Beato, Corgan confiesa haber estado en un lago de Wisconsin junto a Vig, quien sacó un demo y su boombox, y le ofreció a Billy escuchar antes que nadie “Smells Like Teen Spirit”. ¿Su primera impresión? Que Kurt se había robado el riff “More Than a Feeling” de Boston. ¿La segunda? Que Butch se había robado el sonido de las guitarras de The Smashing Pumpkins.

“Me robaste [email protected]#!n” Fue lo primero que le dije a Butch. ¿Su respuesta? “Sí, supongo que sí”. Y en realidad no es como que se pudiera hacer más. Billy Corgan a Butch Vig

Si bien los rumores de un “plagio” nunca fueron secretos, eventualmente Cobain admitió haberse inspirado de Boston (tal y como Corgan dijo), y Grohl dijo que Gap Band, había sido otra gran influencia para él.

Eso sí, nunca nadie habló del sonido de The Smashing Pumpkins. ¿Coincidencia? No lo creemos. Pero chequen por acá la entrevista:

En otras noticias, Billy tampoco es precisamente inocente y admite haber “imitado” canciones de sus bandas favoritas.