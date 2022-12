El conjunto inglés de rock, The Sisters of Mercy, ha anunciado su regreso a la CDMX en 2023 para ofrecer un concierto en el Circo Volador de la CDMX, además de otro en el C3 Stage de Guadalajara.

La última vez que The Sisters of Mercy tocaron en México fue justamente en el Circo Volador en 2019. Su actuación formará parte de la próxima gira de verano que ofrecerán, pues recordemos que recientemente se anunciaron parte del line up de Sick New World, uno de los festivales más prometedores del próximo año, con Korn, Deftones, System of a Down e Incubus como estelares.

Según Top Link Music, el conjunto se presentará el 11 de junio en la CDMX y el 13 de junio en Guadalajara.

Aunque han pasado 23 años desde su último material discográfico, Vision Thing, la banda liderada por Andrew Eldritch continúa atesorando un gran fandom, que gustoso cantará clásicos de su discografía como “Temple of Love”, “Lucretia my Reflection” y “More”.