¿Recuerdan el icónico último concierto de los Beatles en la azotea de los estudios Apple Corps en Londres, Inglaterra? Pues bueno, sirvió de inspiración para que se celebrara uno -más o menos igual- pero en el fraccionamiento Villa Frontera, en Puebla.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que dos hombres, valiéndose únicamente de una guitarra y una batería; tocan algunos de los más grandes éxitos del Cuarteto de Liverpool en la azotea de su casa en Puebla. De ahí que los usuarios en Internet les hayan bautizado como “los Beatles poblanos”.

Se trata de Juan Pablo Briones, de 36 años de edad y Osvaldo Reyes, de 35, quienes se confesaron máximos admiradores de los Fab Four. Intencionalmente decidieron llevar a cabo su concierto en la azotea el pasado 30 de enero, misma fecha en la que John, Paul, George y Ringo ofrecieron su último y legendario concierto, pero en 1969.

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

En entrevista con El Sol de Puebla, Juan Pablo dijo que llevaba mucho tiempo queriendo realizar su propio concierto de azote al más puro estilo de los Beatles, pero que por problemas de logística fue hasta ahora que se convirtió en realidad.

“Es la primera vez que lo hacemos, desde hace muchos años yo tenía muchas ganas ya de hacer esto, pero fue hasta ayer que se acomodó el día a que cayera domingo, inclusive algunos amigos de los que iban a tocar me decían ‘oye espérate, es que mira yo no puedo ese día’ y la verdad es que yo no quise posponerlo más tiempo y quise hacerlo ese mismo día que The Beatles lo hizo”. Vía El Sol de Puebla.

También confesó haber invitado a unas 15 personas para verlos tocar; sin embargo, llamaron la atención de vecinos y transeúntes quienes se quedaron para escuchar clásicos como “Get Back”, “Don’t Let me Down, “I Need You”, “Help” y “The Long & Winding Road”.