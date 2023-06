Las adaptaciones a la pantalla grande son oficialmente el pan de cada día, y todo parece indicar que el mundo de los videojuegos será el nuevo terreno a explorar por las grandes casas productora de películas.

Al menos que hayas vivido en una cueva durante los últimos seis meses, sabrás que este año llegó a las salas de cine Super Mario Bros: La Película que, contra todo pronóstico, se convirtió en un verdadero fenómeno y éxito para Universal Studios. Solo como dato, Super Mario Bros: La Película ya es una de las tres películas animadas más taquilleras de la historia.

Bueno, siguiendo sobre la misma línea, hoy se dio a conocer (vía CoS) que Universal Studios está en pláticas con Nintendo para iniciar con su siguiente adaptación live-action, que será del mítico videojuego The Legend of Zelda, originalmente lanzado en 1987 exclusivamente para Nintendo.

La información proviene directamente de Jeff Sneider, un conocido informante de Hollywood quien afirma que Universal Studios y Nintendo están muy cerca de llegar a un acuerdo para llevar a “Link” a la pantalla grande.

Desafortunadamente, aún no sabemos más detalles de la película de The Legend of Zelda, cuándo saldrá, el elenco y mucho menos en cuál historia del videojuego estará inspirada.

Este año, Nintendo lanzó Tears of the Kingdom, la última entrega de The Legend of Zelda para la consola Nintendo Switch, y el título fue recibido con elogios y gran aclamación de la crítica especializada en videojuegos.