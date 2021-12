Las estrellas de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland y Zendaya, se alinearon en una reciente entrevista al coincidir en que las escenas de sexo no tenían cabida en su franquicia.

Yahoo Entertainment preguntó a la pareja recientemente si la cinta debería de tener una escena de sexo, después de que se presentara una -bastante discreta- en la anterior entrega de Marvel, ‘Eternals’.

“No creo que sea apropiado para la franquicia de Spiderman“, dijo Holland. “Todavía somos muy jóvenes. En caso de que haya un futuro para este personaje quizá algún día lo exploremos. Pero por el momento, esta es una película sobre la celebración de la amistad y el amor joven”. “Peter Parker es como un hermano pequeño”, añadió Zendaya. Holland continuó: “¡Nadie quiere ver a Peter Parker teniendo sexo! Eso sería horrible”.

Sin embargo, hay mucho por lo que emocionarse en ‘No Way Home’.

La última película de Spidey presenta a “Peter Parker” enfrentándose a varios villanos icónicos del multiverso, como el “Dr. Otto Octavius” (Alfred Molina) y el “Duende Verde” (Willem Dafoe).

Tras su estreno para prensa y medios el pasado 14 de diciembre, y pre-estreno el 15; ‘Spider-Man: No Way Home’ cuenta con una calificación del 95% en Rotten Tomatoes, cosechando en su mayoría comentarios favorecedores:

“Tom Holland está mejor que nunca en su tercera salida en solitario, repleta de sorpresas, como héroe adolescente con un mono que se propone salvar el mundo y una taquilla de pandemia que se tambalea. Pero esta vez las emociones genéricas se ven atenuadas por la emoción genuina. Muy buena, Spidey”. Peter Travers, ABC News.

“Dadas las infinitas posibilidades de caos, es sorprendente que esta secuela de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home tenga algún sentido. Sin embargo, lo tiene, más desde el punto de vista emocional que narrativo”. Joe Morgenstern, The Wall Street Journal.

“Si puede tener más aventuras en solitario tan buenas como esta, admito que por fin tengo curiosidad por ver hacia dónde va esta versión del trepamuros”. Sara Michell Fetters, Movie Freak.

‘Spider-Man: No Way Home’ está actualmente en cines.