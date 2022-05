El éxito de ‘Dr. Strange 2’ ha sido tan grande que recientemente se ha reportado vía atomix, que el filme ha recabado $700 millones de dólares en taquilla a penas en su primer mes.

Es por eso que ahora que el boom en el cine ha pasado, los fans del MCU se preguntan cuándo podrán disfrutar nuevamente de la película en Disney+.

Y si eres de esos, te tenemos buenas noticias, pues tal y como el sitio de Disney Alemania reveló por accidente, este 22 de junio podría encontrarse disponible para todos los usuarios de la plataforma, ya que el error fue revelar que en efecto, se tienen planes a nivel global de eso:

’Dr. Strange 2’ abrió las puertas a un nuevo orden cósmicos que no tardará en relacionarse a ‘Eternals’ y próximamente a ‘Guardians Of The Galaxy’.



La película se estrenó el 04 de mayo en México y si aún no la ven, pueden encontrarla todavía disponible en cartelera.

En otras noticias, Marvel y Disney+ estrenan el primer trailer de ‘She Hulk’ y confirman fecha de estreno.