Por mucho que Quentin Tarantino haya aportado al 7to arte, el director ha confesado recientemente para el podcast ReelBlend, que su impresión de ‘Tenet‘ dirigida por Christopher Nolan aún es confusa, ya que no se siente capacitado para opinar al respecto.

El largometraje que fuese estrenado en 2020, provocó tanto asombro como duda entre el público más apegado a Nolan, ya que su trama resultó ser tan compleja en materia narrativa, que hubo quienes confiesan no haber podido seguir el hilo a partir del minuto 20 de la misma.

Y Tarantino no fue la excepción; tal y como movieweb reporta, el director comentó que las primeras veces que la vio, el director se sintió asombrado por todo el espectáculo visual que la película representa. Sin embargo, al cuestionarse a sí mismo en torno a la narrativa, se dio cuenta que en realidad no entendió nada y tal y como dijo en ReelBlend, cree que “tiene que verla de nuevo para poder sentirse capacitado para opinar”.

¿Ya ven? Ni el mismísimo Quentin gusta de sentirse un cinéfilo que lo comprende todo. Así que la siguiente ves que no entiendas una película, siéntete en confianza para no alardear cosas que no entiendes. Hasta al mejor cazador se le va la liebre.