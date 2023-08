Del 29 de agosto al 3 de septiembre se celebrará la 18º edición del festival de cine documental Ambulante, que ofrecerá muchas y muy diversas proyecciones de este corte en salas de la CDMX. Como parte de la programación se exhibirá ‘Meet Me In the Bathroom’, documental del 2022 que narra el renacimiento del rock en Nueva York a principios del 2000, con bandas como The Strokes o los Yeah Yeah Yeahs.

La película ‘Meet Me In The Bathroom’ es en realidad una adaptación del libro homónimo de la periodista musical Lizzy Goodman. Es dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, la dupla que anteriormente también produjo el documental de LCD Soundsystem, ‘Shut Up and Play the Hits‘.

‘Meet Me in the Bathroom’ describe el ascenso de la escena musical de Nueva York después del 11 de septiembre. Detalla tanto a los músicos influyentes de la década como a la cultura que los rodeaba, incluida la industria musical en declive, la nueva cultura de Internet y el floreciente mercado inmobiliario en el Bajo Manhattan y Williamsburg. Sigue a algunos de los artistas musicales más destacados de la época, incluidos The Strokes, The Yeah Yeah Yeahs, LCD Soundsystem, Interpol y Vampire Weekend.

‘Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001–2011’ fue publicado en mayo de 2017 por Dey Street Books, una editorial de HarperCollins. El libro lleva el nombre de la canción de The Strokes del mismo nombre, incluida en su álbum de 2003 ‘Room on Fire’. Compila las entrevistas que Goodman hizo a lo largo de 6 años con los artistas, managers, fans y gente relacionada de la industria.

‘Meet Me In The Bathroom’ tendrá únicamente dos funciones como parte del programa de Ambulante 2023 en la CDMX. Su primera exhibición será el jueves 31 de agosto en Cinépolis Diana; mientras que la segunda será el viernes 3 de septiembre en el Foro Alicia Urreta en Casa de Lago.

Para más información de horarios, sedes y funciones disponibles, visita el sitio web de Ambulante, además de sus redes sociales.