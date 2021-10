Mucha de la magia que que existió en las películas de ‘Lord Of The Rings’, es que fue de las últimas películas que verdaderamente utilizó a miles de dobles para las tomas de batallas y guerra. Y es por eso que aunque no lo crean, sí existen seres humanos que con armaduras pesadas tienen la condición para correr largas distancias. ¿Un ejemplo? Este individuo que se aventó 10 kilómetros en armadura de Uruk-hai.

La carrera transmitida exclusivamente por Twitch en colaboración con “OrcRun”, un personaje de la plataforma que gusta de streamear diferentes actividades en esta armadura, formaron una carrera de beneficencia liderada por él para demostrar que no existe meta inalcanzable y mucho menos cuando se trata para la caridad.

¿Y adónde fue a parar el dinero? No a construir un nuevo ejército para Saruman, sino para apoyar a proyectos enfocados a combatir la hambruna alrededor del mundo, en pro de aprovechar su viralidad para dar un buen mensaje.

¿Lo mejor? OrcRun suele hacer este tipo de dinámicas increíbles en otros lugares que tengan la pinta de la “Tierra Media” como Kananaskis Country en Alberta, Canada. Así que no es ninguna sorpresa que este genio haya hecho una contribución tan poderosa como la de esta ocasión.

Y ustedes, fans de Lord Of The he Rings, ¿correrían 10km vestidos de su personaje favorito sólo para la beneficencia? ¡Es todo un reto!