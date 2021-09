La disputa legal entre Scarlett Johansson & Disney continúa, y hoy gracias a fuentes cercanas a WGTC, hemos descubierto que el trasfondo de todo el conflicto descansa en el simple hecho de que Disney, de haber cumplido su contrato, le hubiera podido llegar a generar $70 MDD a la actriz, haciéndola parte del “Club del Billón” de las demás películas de Marvel.

Pero, ¿por qué no sucedió esto? Pues bueno, como hemos explicado en ocasiones anteriores, el estreno de una película se fija 100% en la venta que tiene en taquilla. Mientras que estos no son tiempos normales y un estreno convencional no es posible, tampoco estrenar una película en cines y al mismo tiempo en Disney+ es una gran idea, ya que básicamente divides a la cantidad de espectadores quienes, pagaron una cifra en taquilla y otra muy diferente en la plataforma.

El problema aquí es que actrices como Johansson no solamente cobran un fee, actúan y se despiden. Al contrario, de hecho en este específico caso, Scarlett cobró un fee preliminar de $20 MDD basado en que la actriz recibiría regalías de la venta directa de la película en taquilla.

Esto significa que, con la racha que tenía Disney antes de la pandemia, ‘Black Widow’ pudo haberle generado todavía otros $50 MDD que eran parte de la proyección del acuerdo. Y al lanzar la película al mismo tiempo que en la plataforma, Disney no sólo saboteó el estreno, sino que además, ni siquiera le ofreció un solo centavo a Scarlett de lo que vendieron en la plataforma.

Eso fue básicamente haberle robado a más de la mitad de las personas que pagaron por ver la película, y sólo le dejaron –muy a medias– a los que fueron a salas de cine con el 30% de capacidad por sala, en medio de una pandemia, con el mundo enfrentándose a una variante.

¿Lo ven? Disney no es tan buena onda como parece, y lo que Scarlett alega es que hubo quienes la sabotearon por no querer verla a ella en específico en el “Club del Billón”.