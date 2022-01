No cabe duda de que Hayao Miyazaki es un genio tanto de la ilustración como de la creatividad y sobre todo, del cine. Y es por eso que cuando alguien de su talla comparte sus 10 películas favoritas de todos los tiempos, tienes que prestar atención para ver si algo de su ingenio se te pega.

El nacido en Tokio en el año de 1941, recientemente comentó para faroutmag que su amor por el cine recorre diversos géneros, narrativas y estilos. Tanto así que dentro de su Top 10 están películas como ‘Jaws‘ de Steven Spielberg y ‘My Darling Clementine‘ del genio John Ford, así como ‘Ballad of a Soldier‘ de Grigory Chukhray y obviamente, ‘Seven Samurai‘ de Akira Kurosawa que data de 1954.

Aunque no entró realmente en el conteo, Hayao confesó que personalmente, ‘Mi vecino Totoro‘ también forma parte de sus películas favoritas, sino es que “la No.01” en su opinión.

Pero probablemente si se tratara de producciones con Studio Ghibli, otras más saldrían a relucir sin dudarlo dos veces. Así que de momento les dejaremos las que han tenido fuerte relevancia en su vida como nutrición e inspiración: