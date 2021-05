El actor Elliot Page, quien en diciembre pasado anunció ser transgénero y que se identificaba con los pronombres él/ellos; ha causado una ola de aplausos y congratulaciones en redes sociales, luego de que publicara su primer fotografía en bañador y con el torso descubierto.

Recordemos que Elliot, de 34 años de edad, reveló a través de una extensa pieza editorial en la revista Time que en 2020 se sometió a una masectomía. Describió al procedimiento como “salvador de vidas”.

Hasta la redacción de esta nota, la publicación del actor sobrepasa los 2.3 millones de likes y ha recibido toda clase de frases halagadoras.

“¡Amigo ya veo por qué me aplastaste en ese entrenamiento!”, comentó el actor Justin Cornwell. “Hot” añadió la cantante Miley Cyrus, junto a un emoji de corazón. Nina Dobrev, de The Vampire Diaries, comentó: “Estás increíble… y sobre todo feliz”. Sus compañeras en The Umbrella Academy, Emmy Raver y Ritu Arya no se quedaron atrás.

En declaraciones a Oprah Winfrey el mes pasado dijo que el proceso quirúrgico lo hizo “sentirse cómodo” en su cuerpo “probablemente por primera vez”. La estrella de la Umbrella Academy explicó con lágrimas en los ojos por qué su pecho era el motivo de “mayor alegría” durante el proceso de transición.