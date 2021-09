Frente al ocaso de su etapa como James Bond y la cercanía del estreno de ‘No Time To Die’, el actor Daniel Craig ha salido a brindar opiniones y entrevistas entorno al final de una auténtica era como el espía seductor.

Por ejemplo, recientemente en una entrevista para Radio Times, el actor fue cuestionado entorno a qué opina de que Hollywood esté considerando a una mujer para representar a James Bond en un futuro. ¿Su respuesta? Sencillamente que no.

¿La razón? Bastante lógica, si lo piensan. Daniel Craig dijo que no ve motivos para transformar a un persona famoso en mujer, cuando lo que debería estar haciendo Hollywood es crear nuevas y mejores oportunidades para actrices y actores de color.

“No creo que se deba cambiar la meta del personaje, sino mejorar el entorno en el que se desenvuelve.



¿Por qué no existen personajes y papeles que cuenten con el mismo nivel de relevancia que Bond en las películas? Hollywood modifica, juega y adapta las cosas a placer. Creo que si no ha hecho eso en materia de calidad para que exista más visibilidad de mujeres y personas de color dentro de la saga, es porque no han querido y eso es un error.



Pero no creo que el personaje en sí deba cambiar para justificar su falta de creatividad e iniciativa”.

Daniel Craig en conversación con Radio Times