Para los fans de Pink Floyd y los entusiastas de los fenómenos astronómicos, la próxima alineación del eclipse solar del 8 de abril ofrece una oportunidad única para sincronizar la obra maestra de la banda, “The Dark Side of the Moon”, con el espectáculo celestial. Aquí te contamos cómo hacerlo.

El eclipse solar total, que promete oscurecer los cielos en un espectáculo impresionante, está previsto que comience a las 10:24 a.m. hora local. Para sincronizar el álbum con el inicio del eclipse, deberás comenzar a reproducir “The Dark Side of the Moon” exactamente a las 9:54 a.m. Así, el emblemático latido del corazón que abre “Speak to Me” coincidirá con el primer contacto de la sombra lunar con el sol.

La experiencia promete ser inolvidable, ya que la progresión del eclipse se alineará con las transiciones y las letras del álbum, creando una atmósfera única que solo puede ser descrita como mágica. Los fanáticos han especulado durante mucho tiempo sobre la sincronización del álbum con diferentes eventos, y este eclipse ofrece la oportunidad perfecta para probar la teoría ellos mismos.

Recientemente, la banda lanzó una nueva canción después de 28 años titulada “Hey Hey, Rise Up!” en apoyo al pueblo de Ucrania1. Este lanzamiento marca el primer material nuevo desde 1994 y reúne a miembros como David Gilmour y Nick Mason, junto con el bajista Guy Pratt y Nitin Sawhney en los teclados.

La canción es una expresión de solidaridad y protesta contra la guerra, y todas las ganancias se destinarán a la ayuda humanitaria de Ucrania. Este acto de Pink Floyd no solo demuestra su compromiso continuo con causas nobles, sino que también muestra que su música y su mensaje siguen siendo relevantes en el mundo actual.