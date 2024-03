Para celebrar su 30 aniversario, Weezer ha anunciado una súper gira llamada ‘Voyage To The Blue Planet‘, que también conmemorará el lanzamiento de su álbum debut homónimo, comúnmente conocido como ‘The Blue Album’, del que se desprenden sencillos clásicos como “Say Ii Ain’t So” o ” Buddy Holly”.

Weezer celebrará su 30 aniversario junto a The Flaming Lips y Dinosaur Jr.

Después de que el líder del conjunto, Rivers Cuomo, anunciara una “gira épica” el pasado diciembre, Weezer finalmente ha revelado sus planes de tourear extensamente por Norteamérica en 2024.

Interpretarán íntegramente ‘The Blue Album’, junto con otras rarezas y con “invitados muy especiales“. Contarán con el apoyo de The Flaming Lips y Dinosaur Jr.

Weezer también ha anunciado un evento especial de aniversario el 15 de marzo, en el que tocarán en el Lodge Room de Los Ángeles con la banda de Keanu Reeves, Dogstar, como teloneros.

Se pretende que sea un reflejo de su primer concierto en marzo de 1992 en el extinto Raji’s de Hollywood, donde fueron teloneros de Dogstar y bautizaron al grupo con el nombre de Weezer (un antiguo apodo del asmático Cuomo).

Por último pero no menos importante, Weezer también se unirán a The Smashing Pumpkins en una gira que arrancará durante el mes de junio.

La historia de “Say It Ain’t So”

Uno de los cortes más populares no solo de ‘The Blue Album’, si no de la carrera de Weezer en general, es “Say It Ain’t So“. Se trata del tercer sencillo del álbum debut de la banda californiana, y uno de los clásicos infaltables en sus sets en directo.

Escrita por el frontman Rivers Cuomo, la letra se inspira en un pasaje desagradable de la vida del músico, pues su padre era alcohólico y desarrolló cierta aversión al alcohol desde muy temprana edad. Al respecto, comentó: