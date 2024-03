En términos de apreciación, la música es un terreno bastante subjetivo. Pero términos de números, podemos acercarnos a una “verdad universal”. Recientemente, la revista Forbes determinó la canción más grande de todos los tiempos -basándose en su número de distinciones- y resultó que la gran ganadora es un sencillo originalmente lanzado en la década de los ochenta.

Hablamos del clásico “Don’t Stop Believin'” de Journey que, de acuerdo a la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, RIAA por sus siglas en inglés, ha sido certificada 18 veces platino.

Esto quiere decir que, entre las ventas físicas y reproducciones en streaming, la canción ha desplazado al menos 18 millones de unidades, tan sólo en Estados Unidos.

Sin embargo, “Don’t Stop Believing” no es la única en haber sido certificada 18 veces platino por la RIAA, pues en mayo del 2023 “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee también llegó a la misma marca.

La inspiración de “Don’t Stop Believin‘” viene del tecladista de la banda, Jonathan Cain, quien en cierto punto de su carrera sentía que no tenía futuro en la industria musical. Fue entonces que tuvo una conversación con su padre, quien lo alentó a continuar creyendo en su talento y perseguir sus sueños.

Cain contó la historia de la canción a Bart Herbison, de la Nashville Songwriters Association International (vía The Tennessean).

“Todo se basó en un consejo que me dio mi padre cuando estaba luchando en Hollywood. Un coche atropelló a mi perra y tuve que curarla. Fue una factura de $900 veterinario, y apenas lograba pagar mi renta. Llamé a mi padre y le dije: “Necesito un préstamo. … ¿Estoy soñando? ¿Debería volver a Chicago?”

“Me dijo: ‘Te daré el préstamo, tienes que quedarte aquí'”. … Y me dijo: “Hijo, no dejes de creer”.