Cypress Hill ha anunciado un concierto en el Royal Albert Hall con la Orquesta Sinfónica de Londres, casi 30 años después de que se bromeara con ello en Los Simpson.

En el episodio “Homerpalooza”, de 1996, el icónico grupo tocó accidentalmente un concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres, mientras estaban drogados. Tras el episodio, los rumores de que colaborarían con la orquesta han circulado desde entonces.

Troy Miller dirigirá arreglos orquestales únicos de las canciones más emblemáticas del grupo, como “Insane in the Brain” y “I Wanna Get High”.

“Estamos encantados de actuar con la Orquesta Sinfónica de Londres en un lugar tan prestigioso como el Royal Albert Hall”, declaró Cypress Hill en redes sociales. “Es un sueño hecho realidad, una colaboración que sólo Los Simpson podrían haber predicho”.

Por su parte, Kathryn McDowell, directora general de la Orquesta Sinfónica de Londres, dijo:

“Después de años de rumores en redes sociales, muchos fans creíam que no era más que una broma, pero la Orquesta Sinfónica de Londres está encantada de unirse finalmente a Cypress Hill en el escenario y en persona, ¡y esperamos crear un momento musical inolvidable!”.

Los Simpson continuan prediciendo el futuro

A menudo se ha atribuido a Los Simpson el mérito de predecir el futuro, incluidos episodios en los que se preveía el anuncio de la presidencia de Donald Trump; la compra de 20th Century Fox por Disney; el ataque de un tigre a Sigfrido y Roy; la actuación de Lady Gaga en el Super Bowl y; más recientemente, la indignación que suscitó la salida de gira de la estatua del David de Miguel Ángel.

El año pasado, los icónicos raperos estrenaron el documental ‘Cypress Hill: Insane In The Brain’, que exploraba la larga influencia del grupo en el hip-hop y la cultura.