Han pasado casi 6 años desde que Juan Son, el famoso ex vocalista de Porter, lanzó su primer y único disco solista, ‘Mermaid Sashimi’ del 2018. Ahora, a través de redes sociales, el músico de 40 años de edad, ahora radicado en el extranjero, confirmó que ya está trabajando en un segundo álbum.

Aunque ha mantenido un perfil discreto en la industria musical, con el lanzamiento de algunos sencillos esporádicos, la presencia de Juan Son en plataformas como YouTube es, de hecho, bastante popular. En esos espacios, comparte aspectos de su día a día, posturas espirituales e ideológicas, e incluso algunas anécdotas de su época de rockstar.

Recientemente, en un post de Instagram en donde se le ve lavándose los dientes, Juan Son le confirmó a su leal base de fanáticos que por fin está próximo a lanzar un nuevo material discográfico. “Oli banda, perdon por la ausencia, es que estoy trabjando mucho, por fin grabe mi nuevo disco“, dijo.

Comparó su proceso con el cuento de “Caty la Oruga“, asegurando que su ausencia en redes sociales se debió al trabajo que está en el estudio, para convertirse en “una linda mariposa”.

Fue en 2013 cuando Juan Son, la distintiva cara de Porter, abandonó el proyecto por supuestas diferencias creativas. Sin embargo, el resto de los integrantes de la banda argumentaron que cada vez era más difícil lidiar con la personalidad extravagante y erratica del musico, pues afectaba la dinámica grupal.

Hablando sobre su salida de Porter, Juan Son dijo:

“No estaba muy contento haciendo música con ellos, porque su proceso creativo a mí no me gustaba tanto. Nunca me ha gustado sentirme encasillado en un género”.

“Convivir con personas en el aspecto creativo es algo muy genial, pero no es recomendable para todos… el proceso creativo musical es algo necesario, porque, por ejemplo, a veces se burlan de ti, entonces eso te limita como creador, los juicios no ayudan”.