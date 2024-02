La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha resuelto que los gigantes del comercio electrónico, Amazon México y Mercado Libre, ya no podrán ofrecer servicios de streaming en sus membresías, pues fomentan un ambiente de competencia desleal. Así lo ha declarado el organismo, a través del Diario Oficial de la Federación.

Mercado Libre y Amazon ya no podrán ofrecer servicios de streaming en sus membresías

En sus respectivas membresías, Mercado Libre y Amazon ofrecían servicios de streaming como Disney+, Star+, Deezer, HBO Max, Paramount + y Prime Video como valores añadidos, sin que estos servicios se relacionaran directamente con el propósito principal de ambas compañías, que es la compra y venta en el marketplace (mercado minorista de comercio electrónico).

Ofreciendo estos beneficios en sus membresías se genera una “distorsión de mercado” y condiciones injustas para otros minoristas que no pueden brindar los mismos términos. La solución que propone la COFECE es, entonces, que Mercado Libre y Amazon eliminen los servicios de streaming en sus planes de suscripción.

“Se ordena a Amazon y Mercado Libre desasociar de las membresías y/o programas de lealtad los servicios de streaming, así como cualquier otro servicio que no esté relacionado con el uso del marketplace (e.g. juegos, música, entre otros)” (vía El País).

Lo anterior no implica que las plataformas no puedan ofrecer programas de streaming, al igual que cualquier otro servicio, a sus clientes. Pueden hacerlo, pero no como parte de un paquete de servicios; deben cobrarse de manera independiente y por separado de cualquier suscripción para no generar un valor agregado.

De no impugnar las medidas dictadas por la COFECE, ambas plataformas deberán de suspender el servicio de streaming en sus membresías a partir de agosto del 2024.

La COFECE establece más medidas en contra de Mercado Libre y Amazon

Además de lo anterior, la COFECE ha impuesto otras dos medidas para evitar que Mercado Libre y Amazon incurran en prácticas de comercio oligárquicas.

La primera tiene que ver con las ofertas del marketplace que, a través de un algoritmo poco transparente, decide qué productos o servicios destacará como “los mejores”, afectando el funcionamiento orgánico del mercado.

Se exigirá que ambas compañías informen con claridad a los vendedores qué parámetros considera el algoritmo para destacar artículos.

El segundo tiene que ver con la logística de envíos, pues ninguna de las dos empresas acepta que el vendedor elija libremente con qué paquetería quiere trabajar.

Se exigirá que ambas compañías informen los estándares adecuados para que cualquier servicio de logística pueda integrarse a la plataforma.