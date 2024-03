Después de mucho misterio y expectativa en redes sociales, el dúo de rock Twenty One Pilots finalmente rompió el silencio y anunció su nuevo álbum de estudio titulado Clancy, oficialmente su séptima producción discográfica, a 15 años de su álbum debut de 2009.

El anunció oficial ocurrió en redes sociales sin mayor detalle, más que el nombre del disco, su portada oficial y la lista de canciones. De esta manera, Clancy se convierte en el sucesor del disco Scaled and Icy de 2021, y como es costumbre, el nuevo álbum verá la luz una vez más a través del sello Fueled By Ramen.

Como parte de este emocionante anuncio, Twenty One Pilots también anunció el estreno de “Overcompensate”, la primera pista y el primer sencillo oficial de Clancy. Escucha este nuevo corte a continuación.

Por cierto, Clancy, el nuevo álbum de Twenty One Pilots, saldrá el próximo 17 de mayo de 2024, así que marca tu calendario.

Portada de Clancy:

Tracklist de Clancy:

1. Overcompensate

2. Next Semester

3. Midwest Indigo

4. Routines In The Night

5. Backslide

6. Vignette

7. The Craving (Jenna’s Version)

8. Lavish

9. Navigating

10. Snap Back

11. Oldies Station

12. At the Risk Of Feeling Dumb

13. Paladin Strait