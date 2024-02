Linkin Park ha compartido un adelanto de una nueva canción inédita con el fallecido vocalista Chester Bennington llamada “Friendly Fire”, reporta NME.

La canción fue grabada durante las sesiones One More Light de la banda, su último álbum, que se lanzó en 2017, apenas dos meses antes del fallecimiento de Bennington. Como muchas canciones de One More Light, “Friendly Fire” está impulsada por la influencia del synth-pop y muestra el lado más suave del grupo (y de Bennington).

En el fragmento compartido en las redes sociales hoy (20 de febrero), Bennington canta en lo que probablemente será el coro: “Nos estamos desmoronando sin motivo/ Estamos apretando el gatillo en una guerra inútil/ Si volvemos y vamos hacia el negro/ ¿Por qué estamos luchando?/ ¿Qué estamos luchando?/ Es sólo fuego amigo”.

Puedes escuchar el teaser a continuación.

Durante el fin de semana, Linkin Park comenzó a insinuar lo que probablemente será el lanzamiento de un álbum de grandes éxitos, con nuevas publicaciones en Instagram que muestran clips de canciones queridas, incluidas “Crawling”, “Numb/Encore” (con Jay-Z), “Faint”, Breaking The Habit, In The End.

¿Fecha de lanzamiento? No lo sabemos. De momento, sólo tenemos esto y el recuerdo de un grande que se fue antes de tiempo.