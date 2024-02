La vida da muchas vueltas y en el gremio artístico no es la excepción. Después de desempeñarse durante varios años como actor de telenovelas dentro y fuera de México, Jonathan Islas ha encontrado una nueva vocación, y es la de cantar en el Metro de la CDMX.

A sus 42 años de edad, Jonathan Islas es un nombre conocido en el mundo de los melodramas de la pantalla chica.

Comenzó su carrera actoral desde muy joven en obras teatrales como ‘Aladino’ y ‘La Onda Vaselina’ en el Colegio Anglo Americano. Participó como modelo en campañas publicitarias y en 2003 realizó sus estudios artísticos en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

Actuó en producciones nacionales como ‘Enamórate‘ (2003) junto a Yahir y Martha Higareda; ‘La heredera’ (2004), ‘Soñarás’ (2004) y ‘La vida es una canción’ (2004). Después, trabajó para la cadena Telemundo en Decisiones (2006-2010); ‘ Amores de mercado‘ (2006) y ‘Mas Sabe el Diablo’, por mencionar algunas.

Su último trabajo actoral es del 2023 como parte de la tercera temporada de ‘Un día para vivir‘, una serie de antología de suspenso dramático de TV Azteca.

Recientemente, Islas concedió una entrevista a TV Notas en la que detalló su nueva pasión: cantar en el Metro de la CDMX. Formó una banda de rock llamada Márion, que en su haber ya cuenta con tres temas originales.

Explicó que él es productor y vocalista de la banda, y que están próximos a lanzar su tercer sencillo original, titulado “Viento”.

Sobre actuar en el metro, admitió que el abucheo e indiferencia de los usuarios le intimidaban, pero que confiaba en las tablas que ha adquirido después de 20 años en el mundo del espectáculo.

“Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarte al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México: Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana”.

“Sí me daba miedo que me abuchearan, pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas. Para mí no hay imposibles, yo le chingo hasta que lo logro”, dijo.