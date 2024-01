The Black Crowes han revelado emocionantes noticias al anunciar su primer álbum de material original en 15 años. El LP, titulado ‘Happiness Bastards’, verá la luz el 15 de marzo a través de Silver Arrow Records, sello propiedad de la banda. Como adelanto, han lanzado la nueva canción “Wanting and Waiting”.

Este álbum marca el regreso de The Black Crowes con material completamente original desde ‘Before the Frost…Until the Freeze’ en 2009. Entre sus álbumes de estudio, la banda lanzó ‘1972 in 2022’, una colección de versiones.

La reunión de los hermanos Chris y Rich Robinson en 2019 es especialmente significativa, ya que 2024 conmemora el 40 aniversario del inicio de la banda.

Un comunicado de prensa destaca (vía CoS): “Los hermanos Robinson se apropian de este año trascendental. Después de décadas marcadas por experiencias intensas, dejan atrás las complicaciones. A pesar de las diferencias a lo largo de los años, ahora son dos bastardos felices, respaldados por un álbum triunfante”.

Chris agrega: “Happiness Bastards es nuestra declaración de amor al rock n’ roll. Rich y yo siempre estamos creando música; eso nunca ha cambiado para nosotros y es donde encontramos nuestra armonía. Este disco captura exactamente eso”.

En relación con la reunión, Rich comentó a Rolling Stone: “No diría que tuvimos que reparar nuestra relación creativa, ya que eso nunca fue un problema. Siempre fue lo más natural, con muy poca volatilidad cuando nos sentábamos a escribir, por cualquier razón. El resto simplemente implicó tomar la decisión de ser adultos y evitar caer en viejos patrones. Pero volver a unirnos, ser comprensivos y llegar a este punto lo eleva todo”.

Además, se han anunciado nuevas fechas de gira en “Norteamérica, el Reino Unido y Europa”, con “detalles adicionales que se revelarán próximamente”. Originalmente programados para abrir los conciertos de despedida de Aerosmith, la gira se interrumpió después de pocos espectáculos debido a una lesión en las cuerdas vocales de Steven Tyler.

No te pierdas "Wanting and Waiting"